Вильнюс, , 14:49 — REGNUM

Литовские правоохранительные органы пресекли попадание на литовский рынок порядка 1,5 тонны поддельной одежды Adidas, Balenciaga, Gucci, Burberry, Louis Vuiton, Givenchy, Tommy Hillfiger и других известных мировых брэндов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 декабря. Вильнюсский участковый суд вынес обвинительный приговор одному из предпринимателей, работавшему на самом крупном в Прибалтике рынке — Гарюнай, под Вильнюсом.

Поддельная одежда от известных марок поставлялась в Литву из Турции через Польшу. Все 1,5 тонны подделок предприниматель купил за 8,5 тыс евро у польского посредника, однако рыночную стоимость в Литве оценили минимум в почти 442 тыс. евро.

Предприниматель отделался конфискацией подделок и штрафом в размере 2,8 тыс. евро.