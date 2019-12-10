Москва, , 14:47 — REGNUM По итогам октября 2019 года в России было заключено около 21 тыс. сделок лизинга по автотранспорту, что на 7% больше результата сентября нынешнего года (19,7 тыс. шт.). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что более половины сделок (56%) было заключено на легковые машины. Это в числовом выражении соответствует 11,8 тыс. единиц. Таким образом, сентябрьский уровень заключённых договоров лизинга был превышен на 1%.

Что касается числа сделок лизинга в сегменте лёгких коммерческих автомобилей (LCV), то их число выросло на 11% (до 3,1 тыс. шт.). Среди грузовых машин увеличение числа договоров составило 15% (до 5,4 тыс. шт.).

Самый же большой рост числа лизинговых сделок за месяц произошёл у автобусов. За месяц он составил 50%. При этом объемы сделок остаются невысокими — в октябре текущего года они составили 660 единиц.

Напомним, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», первое место на рынке автолизинга в РФ в первом полугодии 2019 года занимает компания «Европлан». Стоит также отметить, что доля лизинга в продажах легковых автомобилей в России за отчётный период увеличилась на 10%.

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