Москва, , 14:40 — REGNUM Импортозамещение обходится России почти в 3 трлн рублей. Такая сумма выделена с 2015 года на отказ от импорта в промышленности, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев 10 декабря на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

По его словам, успешнее всего замещение импорта идёт в пищевой и перерабатывающей промышленности, неплохо — в машиностроении, радиоэлектронной промышленности, в лесной отрасли и химической промышленности. Рост доли использования отчественного оборудования составил в этих отраслях от 10% до 30%.

В 2019 и 2020 годах на проекты по импортозамещению запланировано выделение почти 1,3 трлн рублей. За период с 2015 по 2018 год на импортозамещение в промышленности было потрачено более 1,6 трлн рублей.

Правительство продолжит поддерживать замещение импорта по важнейшим направлениям, заверил Медведев.

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