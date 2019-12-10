Нижний Новгород, , 14:14 — REGNUM В Нижегородской области в рамках национального проекта «Экология» завершили работы по лесовосстановлению в 2019 году. По итогам реализации мероприятий в регионе наблюдаются наиболее высокие темпы восстановления лесных насаждений в Приволжском федеральном округе, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Так, воспроизводство лесов выполнено на площади 13,587 тыс. га, в том числе лес высажен на территории 5 тыс. га. Всего в области высадили более 20 млн деревьев в текущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 6 лет реализации нацпроекта «Экология» показатель лесовосстановления должен достигнуть 100% в России. По инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства ежегодно будет проходить кампания «Сохраним лес», которая станет частью всероссийской акции «Живи лес». В настоящее время показатель восстановления лесов составляет 62%.