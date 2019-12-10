Москва, , 14:09 — REGNUM

Рассчитать точный объем теневого сектора невозможно. Доля теневой экономики сокращается, но медленно: в 2013 году она составляла 13,2% ВВП. Сильнее всех страдают социальная и медицинская сфера, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, комментируя количество работающих граждан, получающих «чёрные» зарплаты. Эти сферы не получают порядка 2,3 трлн рублей в год. В теории, легализация доходов способна значительно улучшить, например, качество медицины в стране и увеличить зарплаты врачам.

Думаю, что если правительство РФ продолжит «закручивать гайки» и принудительно легализует всех, то количество людей, живущих ниже уровня бедности, существенно увеличится. Трудные времена вынуждают граждан вовлекаться в неформальную экономику хотя бы частично: снимать квартиру, подрабатывать после основной работы и т. д.

С недавних пор многие пенсионеры «ушли в тень», чтобы получать «нормальную» индексируемую пенсию и хоть как-то сводить концы с концами. Разумеется, официальное трудоустройство будет означать потерю ощутимой доли доходов. Чем ниже средняя зарплата в регионе, тем выше доля теневого сектора.

Сейчас активно работают в направлении самозанятых: по данным ФНС, 260 тысяч человек за первые девять месяцев 2019 года прошли регистрацию и начали платить налоги. В основном это таксисты и арендодатели.

С 2020 года ФНС запускает единый реестр населения, где будет содержаться полная информация о россиянах, на основе которой ведомство будет устраивать проверки и усложнять жизнь неплательщикам.

Со следующего года самозанятыми смогут стать жители еще 19 регионов России, так что стоит ожидать уменьшения доли теневого сектора, особенно на фоне усиления контроля со стороны налоговой.

Как сообщало ИА REGNUM, в России количество работающих граждан, получающих «чёрные» зарплаты и не выплачивающие налоги, оценивается в 13 млн человек, это 18% рабочей силы в стране.

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