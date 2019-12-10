Нижний Новгород, , 14:00 — REGNUM Министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев представил депутатам областного парламента новую концепцию развития транспорта в агломерации. Планируется создать на уровне регионального правительства единого оператора, который будет управлять маршрутами общественного транспорта, в том числе исключать дублирующие, проводить конкурсы по выбору перевозчиков, которые будут обслуживать маршрут, кроме того, в единую сеть будут объединен транспорт Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кстово, Бора, а также Балахны и Арзамаса, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Предполагается, что частные и муниципальные перевозчики будут получать фиксированную плату за обслуживание муниципальных маршрутов, которая будет зависеть не от числа перевезенных пассажиров, а от качества работы транспортной компании. Деньги от перевозок при этом через систему АСОП будут поступать напрямую в бюджет.

Первый этап концепции предусматривает модернизацию трамвайной и троллейбусной инфраструктуры, стоимость реализации — около 44 млрд рублей. Однако сроки выполнения первого этапа не названы, известно лишь, что в 2020 году будет создана математическая модель пассажиропотока.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе депутаты гордумы Нижнего Новгорода утвердили «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Нижний Новгород на 2018−2030 годы». Объем финансирование программы составляет 478, 756 млрд рублей. Из них 144,842 млрд рублей — средства федерального бюджета, 13,919 млрд рублей — средства нижегородского облбюджета, 307,832 млрд рублей — бюджет Нижнего Новгорода, а 12,164 млрд рублей — внебюджетные трансферты. Предполагается, что самые дорогостоящие мероприятия будет финансировать федеральный бюджет.

Читайте также: Гордума приняла схему развития нижегородского транспорта за 479 млрд рублей