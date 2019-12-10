Москва, , 14:09 — REGNUM Российский вице-премьер Юрий Борисов упрекнул Минфин, Минэкономразвития и госкорпорацию ВЭБ за медленное составление программы инвестиций в микроэлектронную промышленность. Об этом он заявил 10 декабря в ходе конференции «Электроника в России: будущее отрасли» в Москве.

По его словам, «по полгода» происходит написание инвестиционных правил, времени требует и решение наблюдательного совета ВЭБ. Однако к воссозданию отечественной микроэлектронной промышленности нельзя применять такой подход.

Решение о государственной инвестировании в отрасль было принято в апреле 2018 года, процессу мешает «очень много бюрократии», подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подконтрольный госкорпорации «ВЭБ.РФ» зеленоградский завод «Ангстрем-Т» был признан банкротом. Это предприятие производит микроэлектронику.

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