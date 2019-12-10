Нижний Новгород, , 13:48 — REGNUM В Нижегородской области в навигацию 2020 и 2021 годов пkанируют открыть три новых маршрута движения судов на подводных крыльях «Валдай 45Р». Об этом ИА REGNUM сообщили в Законодательном собрании региона.

В частности, планируются речные перевозки в Кстово, Дзержинск и Павлово. До 30 мая 2020 года должно быть построено и поставлено ещё четыре судна на подводных крыльях.

По словам главы областного минтранса Павла Саватеева, в 2019 году по речному маршруту Нижний Новгород — Городец было перевезено 3,12 тыс. пассажиров, по маршруту Нижний Новгород — Макарьево пассажиропоток составил 1,04 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, навигацию судов на подводных крыльях запустили 6 августа. Cтроительство речных судов на подводных крыльях возобновили в ЦКБ после 30-летнего перерыва при поддержке правительства РФ по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники». В мае 2018 года первый изготовленный «Валдай 45Р» Глеб Никитин представил на Петербургском международном экономическом форуме, где судно вызвало большой интерес участников форума. Он поручил возобновить регулярные речные перевозки.