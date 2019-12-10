Нур-Султан, , 13:48 — REGNUM Норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых на таможенную территорию ЕАЭС международными почтовыми отправлениями, снизится до 200 евро. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана.

Новые нормы вводятся с 1 января 2020 года. В весовом выражении допускается беспошлинный воз посылки весом не более 31 кг. Если стоимость посылки будет превышать установленную норму, то размер таможенного платежа составит 15% от стоимости товара, но не менее 2 евро за 1 кг.

В комитете уточнили, таможенные платежи касаются той части стоимости посылки, которая превышает установленную норму. В частности, платежи в размере 15% буду собираться с той цены товара, которая превышает 200 евро.

Согласно действующим нормам ЕАЭС, которые истекают 31 декабря, таможенные пошлины не платятся за посылку дешевле 500 евро и весом не более 31 кг. Размер таможенного платежа составляет 30% от стоимости посылки, но не менее 4 евро за 1 кг.

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