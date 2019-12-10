Москва, , 13:45 — REGNUM В Турции с 7 декабря 2019 года веден налог на проживание в отелях. Соответствующий закон подписан президентом страны Тайипом Эрдоганом, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Согласно закону, савка налога на проживание составит 1% до 31 декабря 2020 года, и 2% — с 1 января 2021 года и отельеры обязаны включить налог в стоимости продаваемого номера.

Отмечается, что плательщиками налога в Турции выступят не сами туристы, а объекты размещения — отели, мотели, пансионаты, кемпинги и т. д. Также налог вводится и на объекты при гостиницах: аквапарки, рестораны и др.

Как сообщало ИА REGNUM, с введением налога на размещение отдых в Турции может подорожать.

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