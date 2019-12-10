Кишинёв, , 13:41 — REGNUM Контракт «Молдовагаза» и Газпрома о поставках газа в Молдавию будет продлён до конца декабря после того, как стороны согласуют альтернативный маршрут в обход Украины. Об этом сообщает 10 декабря пресс-служба молдавского газораспределительного предприятия.

Речь идет о возможной ситуации прекращения транзита газа по украинской территории. Тогда газ в Молдавию будет поступать через «Турецкий поток». Договор с российской стороной будет продлён «после согласования оплаты услуг по реверсу газа по территории Украины на участке Орловка — Каушаны», пояснили в «Молдовагазе».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году истекает действующий контракт о поставках Молдавии российского газа. В первом квартале года энергоноситель обходился Кишинёву в $235 за 1 тыс. кубометров.

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