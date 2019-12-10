Москва, , 13:35 — REGNUM Закон о продлении заморозки накопительной части пенсии граждан РФ до 2023 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Речь идет о продлении моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. Впервые такие меры были введены в 2014 году. С того момента правительство каждый год продлевает заморозку выплаты накопительной части пенсии.

Так, «заморозка» будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно. Как отмечают в правительстве, такие нормы уже заложены при расчетах федерального бюджета на 2020−2022 годы.