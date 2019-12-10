Вашингтон, , 13:12 — REGNUM Эксперты Bank of America прогнозируют улучшение в российской экономике в 2020 году. Это произойдет на фоне замедления инфляции, говорится в обзоре американского финасового конгломерата.

«Макроэкономическая история должна продолжать улучшаться с дальнейшим замедлением инфляции и ускорением экономического роста», — отметили специалисты.

Указано, что интерес к российским активам стоит поддерживать, так как глобальный фон относительно благоприятен, а цены на нефть устойчивы благодаря продолжающемуся сотрудничеству с ОПЕК+. Кроме того, Банк России в 2020 году понизит ключевую ставку до 5,5%, ожидают в банке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о достижении в России макроэкономической стабильности заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что позитивная динамика роста ВВП должна сохраниться в 2019 году.

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