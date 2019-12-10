Нижний Новгород, , 12:56 — REGNUM Нижний Новгород вошел в число городов России, которые сохранили популярность для футбольного туризма после проведения чемпионата мира в 2018 году. Всего матчи мундиаля принимали 11 городов России, в текущем году, согласно данным бронирования поездок, в топ не попали Самара и Саранск.

Десятку спортивных городов для поездок на выходные или спортивные соревнования составили Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Москва, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

По сравнению с данными за период, когда проходил чемпионат мира по футболу, длительность поездок в эти города не изменилась и составляет от 1 до 9,3 ночи. Нижний Новгород пользуется популярностью у туристов, путешествующих вдвоём. Дешевле всего туристам обошелся отдых в Волгограде — 1,6 тыс. рублей в сутки, дороже всего — в Нижнем Новгороде — 3,5 тыс. рублей в сутки, цена аренды жилья в Москве составила 2,7 тыс. рублей в сутки, в Санкт-Петербурге — 3,124 тыс. рублей в сутки.

Самыми популярными городами остаются Москва, Санкт-Петербург, а на третьем месте — Казань. Рейтинг популярных футбольных городов составлен специалистами портала Tvil.ru, на основании данных оплаченных броней жилья для отдыха туристами на период с 14 июня по 15 июля в 2019 и 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижний Новгород в рамках чемпионата мира по футболу принял четыре матча группового этапа, а также 1/8 финала и четвертьфинал.

18 июня сыграли сборные Швеции и Южной Кореи, матч закончился со счетом 1:0 в пользу шведской сборной. 21 июня состоялся матч между Аргентиной и Хорватией, где аргентинская команда была разгромлена со счетом 0:3. 24 июня встретились сборные Англии и Панамы, новички турнира проиграли англичанам со счетом 6:1. Матч Швейцарии и Коста-Рики 27 июня закончилась ничьей со счетом 2:2. Игра 1/8 финала между Хорватией и Данией 1 июля завершилась победой хорватов. Встреча сборных Франции и Уругвая 6 июля вывела в полуфинал французскую команду, которая стала Чемпионом мира — 2018.