Москва, , 12:54 — REGNUM Цены на нефть, по-прежнему, стоят вблизи двухмесячных максимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Оптимизм, связанный с достижением соглашения ОПЕК+ об усилении сокращения добычи в начале 2020 года удерживает их от падения. Одновременно с этим опасения по поводу замедляющегося мирового спроса не дают реализоваться росту.

Тем не менее, на этой неделе еще может появиться повод для импульсного роста. 11 декабря выйдут отраслевые данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США сначала от Американского института нефти, а потом от минэнерго США.

Согласно прогнозам аналитиков ожидается, что запасы нефти в хранилищах в очередной раз снизятся на 3,050 млн баррелей. Если предположение подтвердится, нефть может подрасти.

Технически нефть марки Brent готова продолжить рост в рамках октябрьского тренда. Наиболее вероятной целью станет — диапазон $65 — $65,50 за баррель», — считает эксперт.

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