Москва, , 12:50 — REGNUM Продолжая рост пятую сессию подряд, во начале торгов 10 декабря рубль отправил доллар к свежим минимумам начала ноября в районе 63,50 руб., откуда цена совершила небольшой отскок. После возвращения под отметку 64 руб. пар почувствовала себя еще менее уверенно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Примечательно, что российская валюта укрепляет позиции несмотря на отсутствие распродаж доллара и активных покупок нефтяных фьючерсов.

Более того, покупателей не пугает даже повышенная неопределенность в вопросе торговой сделки США и Китай, равно как и грядущие тарифы, которые вступят в силу уже в конце этой недели если стороны не договорятся в последний момент.

На фоне таких условий текущий рост «россиянина» выглядит неоправданным, а значит, при более внятном проявлении уклонения от рисков потенциальная коррекция рубля может носить довольно агрессивный характер.

Также не стоит забывать о том, что 11 декабря завершается двухдневное заседание Федрезерва, и в свете недавнего ухудшения американской статистики регулятор может указать на снижение экономических рисков и подтвердить уместность паузы в снижении ставок. Для доллара такая риторика будет благоприятной, что чревато возвращением пары за пределы отметки 64 руб.

Однако в более широкой перспективе динамика котировок будет зависеть по большей части от разрешения американо-китайского торгового спора. Если стороны придут к консенсусу хотя бы в рамках частичной сделки, рубль продолжит укрепляться, несмотря на текущую перекупленность», — полагает эксперт.

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