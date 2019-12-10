Красногорск, 10 декабря 2019, 12:57 — REGNUM В Подмосковье на реализацию национальных проектов из регионального бюджета в 2020 году направят 104 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в пресс-службе Мособлдумы.
По словам спикера регионального парламента Игоря Брынцалова, доходы бюджета Московской области в 2020 году составят 617,5 млрд рублей, расходы — 673,3 млрд рублей. Бюджет останется социально ориентированным на 65%.
Он также добавил, что на здравоохранение в 2020 году выделят 119 млрд рублей, на образование — 153 млрд рублей, на строительство дорог — 87,1 млрд рублей.