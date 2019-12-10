Москва, , 12:47 — REGNUM Фискально-монетарный базис будущего развития создан и финансово-экономическому блоку правительства самое время посвятить себя выполнению конкретных задач, пишет доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в статье в «Независимой газете», полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

«В прошлом году я был одним из тех, кто относился к повышению НДС, мягко говоря, скептически. Подвела распространенная в исследовательском мейнстриме привычка оценивать фискальные новации исходя из сложившейся ситуации, полагая, что так будет всегда. Но сегодня, когда о былом росте НДС практически не вспоминают, следует признать, что прибавление ставки оказалось благотворным для бюджета и индифферентным для экономики в целом.

Что же подвигло к самобичеванию?

В начале этого года первый вице-премьер министр финансов Антон Силуанов объяснял, что «НДС — это нейтральный налог. Если рынок является конкурентным, то закладываемое повышение может и не привести к росту цен на товары». К конкуренции следует добавить денежные доходы людей, стагнация которых в последние годы стала общим местом, а также эффективность денежно-кредитной политики по управлению инфляцией.

Сейчас уже ясно, что монетарные действия властей стали успешными: инфляция не только не превысила запланированный на этот год порог в 4%, но по итогам года будет еще меньше. То есть инфляционный эффект от повышения НДС, безусловно, был (а как иначе), но настолько незначительный, что население его не особенно заметило.

Искусное управление монетарными процессами привело к тому, что вслед за снижением инфляции уменьшилась стоимость кредита. В частности, средневзвешенная ставка по ипотеке в нынешнем октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после снижения до 9,7% в сентябре, а в декабре она наверняка будет еще меньше. Центробанк прогнозирует дальнейшее снижение ипотечных ставок до 7−8%, что означает досрочное выполнение одного из ключевых ориентиров «майского указа» Президента.

Следующее соображение. На этот год правительство запланировало крайне скромные экономический рост в 1,3%. Но даже этот ориентир всю первую половину года, когда рост был в диапазоне 0,5−0,9%, выглядел чересчур оптимистичным.

Однако результаты III квартала дают основания считать сформулированную цель реалистичной. Даже по традиционно консервативной оценке Центробанка рост ВВП в июле-сентябре составил 1,7% год к году. Кстати, рост розничного оборота во второй половине года также усилился: по итогам октября он составил 1,6%, что вдвое выше, чем в предыдущие месяцы. Помимо нейтрализации последствий повышения НДС этот факт свидетельствует о том, что в III квартале началось повышение доходов населения.

К слову, об НДС. Недавно Минфин и ФНС впервые публично проанализировали динамику собираемости НДС за 10 месяцев после повышения ставки. Для бюджета результат оказался предсказуемым: рост доходов составил 16,7%, в абсолютных цифрах — 3,5 трлн руб.

Ведомства особо отметили, что в перечне ненефтегазовых доходов казны больше НДС принес только налог на прибыль (4 трлн руб., прирост составил 13,5%). Что говорит минимум о двух вещах: у предприятий достаточно финансовых ресурсов для развития, кроме того, развитие это из предполагаемого трансформировалось в реальное. Пусть, не в такое мощное, как хотелось бы.

В то же время, заложенный в федеральном бюджете на 2020−2022 годы рост дополнительных поступлений только за счет повышения ставки НДС более чем на 7% ежегодно выглядит неочевидным. Здесь многое будет зависеть от продуктивности автоматической системы контроля АСК НДС-2, выявляющей налоговые разрывы и их выгодоприобретателей.

Тем не менее, одним из главных экономических итогов уходящего года стало то, что правительство решило принципиально важную задачу, а именно — аккумулировало дополнительные бюджетные ресурсы для выполнения национальных целей развития. Без ущерба для экономики.

Так почему при столь внушительных фискальных итогах не задуматься о смягчении бюджетной политики или даже об изменении бюджетного правила? Все дело в том, что сейчас критически важно не поддаться на сиюминутный популизм и обеспечить долговременную сохранность действующей фискальной и макроэкономической конструкции.

Дополнительные доходы казны от сборов по НДС работают на создание базиса будущего экономического роста, запланированного в следующем году в 1,7%, а в 2022 году — в 3,2% ВВП. Снижение цены кредита приводит к обеспечению большей доступности жилья. Бесперебойное финансирование национальных проектов в конечном итоге послужит как росту доходов бизнеса, так и улучшению качества жизни людей.

Итак, фискально-монетарный базис будущего развития создан. И здесь финансово-экономическому блоку правительства самое время посвятить себя выполнению конкретных задач.

Во-первых, это развитие малого и среднего предпринимательства, выполняющего не столько экономическую, сколько социальную функцию (создание рабочих мест и обеспечение населения продукцией конечного потребления).

Во-вторых, это улучшение делового и инвестиционного климата: в первую очередь, снижение административного давления на бизнес и внедрение механизмов защиты российских и иностранных капиталовложений в реальный сектор экономики.

В-третьих, отработка механизмов финансовой и административной поддержки, в первую очередь, несырьевого экспорта в рамках одноименного нацпроекта.

Успешная реализация этих и других мер позволит не только укрепить стабильную макросреду или достичь целей по ускорению экономического роста, но главное, улучшить социальные настроения за счет устойчивого повышения реальных доходов людей и расширения доступа к наиболее востребованным общественным благам».