Чита, , 12:46 — REGNUM Учитывая природно — климатические условия в Забайкальском крае, пожары и наводнения в этом регионе не редкость. Вероятно, поэтому новое руководство Забайкалья изыскало порядка 200 миллионов рублей на противопожарную безопасность образовательных учреждений.

Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, на эти деньги до конца 2019 г. проводятся работы по монтажу, капитальному ремонту и модернизации пожарных сигнализаций и систем оповещения и управления эвакуацией, а также установке приборов вывода сигнала о срабатывании пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны.

Всего необходимым противопожарным оборудованием будет оснащено 453 организации дошкольного, общего и дополнительного образования, расположенные в 20 одном районе края.