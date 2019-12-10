Ульяновск, , 12:42 — REGNUM В Ульяновской области может обанкротиться одно из муниципальных предприятий в Цильнинском районе. Заявление подали в суд газовики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку Арбитражного суда региона.

Сегодня, 10 декабря, в суде зарегистрировано заявление общества «Газпром межрегионгаз Ульяновск» о признании банкротом МУП бытового обслуживания Цильнинского района. Сумма исковых требования составляет 501 298,86 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания Цильнинского района зарегистрировано в 2002 году, уставный фонд составляет 3 522 650,27 рублей. Учредителем является управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации Цильнинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области может обанкротиться «Водоканал» в рабочем посёлке Ишеевка Ульяновского района. Сумма исковых требований со стороны УФНС составляет 884 079,82 рубля.

Напомним, под банкротство также может попасть МУП «Водоканал» в Базарносызганском районе. Иск подали налоговики, взыскивая почти 1,23 млн рублей. Заседание в суде назначено на 19 декабря.

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