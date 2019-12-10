Москва, , 12:48 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Subaru на авторынке России объявил об отзыве 1125 транспортных средств. Об этом сообщает 10 декабря пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат модели Subaru Impreza, XV (G4, G5).

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что в результате недостаточной оценки долговечности тормозного шланга под действием давления тормозной жидкости на некоторых автомобилях обжимаемый участок фитинга шланга имеет недостаточное уплотнение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этой неисправности тормозная жидкость может выдавливаться между внутренним и внешним слоями шланга. Это в свою очередь приводит к его вздутию и риску разрыва.

Ранее официальный представитель компании Subaru на авторынке РФ объявил об отзыве 7 442 авто из-за проблем с катушками зажигания. Под отзыв попали машины марок Subaru Impreza, XV (G4, G5) и Forester (S5), которые были реализованы в период с 2017 года по настоящее время.

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