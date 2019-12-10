Чита, , 12:41 — REGNUM По прошествии года территория опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» обзавелась 10 инвесторами. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, юбилейным резидентом стал «Забайкальский зерновой терминал». Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, проект, реализуемый этой компанией, предусматривает создание 207 рабочих мест и строительство зернового железнодорожного терминала в поселке Забайкальск.

Это позволит экспортировать в Китай 8 миллионов тонн зерновых культур из российских вагонов. Общий объем инвестиций составляет около 8,9 миллиарда рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа. Постановление о создании ТОР «Забайкалье» подписано в августе 2019 г. Спустя месяц стало известно о том, что новым резидентом ТОР в Забайкалье стала компания «Мангазея-Золото». Её руководство обещает вложить в экономику Забайкалья два миллиарда рублей. Выход предприятия на проектную мощность планируется в 2020 году.

К действующим резидентам ТОР «Забайкалье» относятся ООО Группа «Инновация», «Дальневосточная компания цветных металлов», ООО «Маяк-инвест», ООО «ЗЖБИ Новин», ООО «Приаргунский угольный разрез», ООО «Тасеевское», ООО «Байкальская горная компания», ООО «Хорт-В». Общий объем инвестиций по текущим соглашениям составляет более 117 миллиардов рублей.

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