Екатеринбург, , 12:40 — REGNUM Повышение ставки налога на имущество организаций в Свердловской области может привести к уходу бизнеса от полной уплаты сборов. Об этом заявил депутат заксобрания Анатолий Никифоров на заседании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Никифорова, кадастровая стоимость коммерческой недвижимости резко выросла за последний год. Средняя стоимость 1 «квадрата» повысилась более чем в два раза, сказал избранник.

Из-за таких изменений многие бизнесмены не смогут выполнить новые условия для получения льгот по уплате налога на имущество, считает парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дума Екатеринбурга призвала губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева умерить рост налогов на недвижимость для предпринимателей. Депутаты считают, что рост налогов негативно скажется на малом и среднем бизнесе.

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