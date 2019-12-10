Оренбург, , 12:26 — REGNUM В Оренбургской области под урожай 2020 года спецсемхозы засыпали 45,7 тысяч тонн семян яровых зерновых культур, что составляет 109% к потребности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

Из 40,7 тысяч тонн семян, прошедших проверку качества, 34,8 тысяч тонн (99,8%) оказались кондиционными. Семян высших категорий в спецсемхозах засыпано 12,6 тысяч тонн: 8 тысяч тонн — оригинальных и 4,6 тонны — элитных.

Добавим, в 2019 года оренбургские аграрии собрали 2,1 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 8,9 ц/га.