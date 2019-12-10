Салехард, , 12:24 — REGNUM Глава Ямала Дмитрий Артюхов пригрозил главам муниципалитетов, где не выделена земля под строительство жилья и обеспечение инженерной инфраструктурой, перераспределением средств. Об этом губернатор ЯНАО заявил 10 декабря.

Правительство Ямала ставит пред собой амбициозную задачу расселить миллион квадратных метров аварийного жилья в ближайшие пять лет в новые квартиры. В результате более 21 тыс. ямальских семей переедут в новостройки, около 2,5 тысяч получат возмещение или жильё на вторичном рынке, более 1,3 тыс. — переедут в Тюмень по программе «Сотрудничество».

Подготовка к строительству прошла успешно для 700 тыс. кв. м, остальные 300 тыс. пока под вопросом, так как не во всех муниципалитетах решён вопрос по землеотводу. Дмитрий Артюхов сообщил, что там, где готовности не будет к плановому возведению жилья, деньги будут передаваться в другие муниципалитеты.

Кроме того, глава Ямала подчеркнул необходимость выстраивания конструктивного диалога с жителями аварийных домов. Кому, сколько, на каких условиях положены квадратные метры при переселении. И призвал провести тщательную разъяснительную кампанию.