Севастополь, , 12:11 — REGNUM Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отменил сделанные сотрудниками снабжающей организацией начисления за тепло на общедомовые нужды, выставленные жителям города «задним числом». Об этом он сообщил в своём официальном instagram-аккаунте.

Своё решение глава города принял в тот же день, когда узнал о сложившейся ситуации в одном из местных пабликов в соцсетях. Севастопольцы жаловались, что обнаружили в присланных квитанциях «перерасчёт за прошлый период». «И вы там можете найти подарок от «Севтеплоэнерго» в виде перерасчёта задним числом кому 800р, кому 1600р», — пишут пользователи соцсетей.

«Сотрудники «Севтеплоэнерго» явно поспешили и плохо подумали головой. Выводы соответствующие сделаны. Крылатое выражение министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова произнесено. Итог — завтра направят квитанции повторно: без этих начислений», — сообщил Михаил Развожаев.

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Врио губернатора пояснил свои подписчикам, почему могла сложиться такая ситуация с квитанциями и начислениями. В начале 2019 года на федеральном уровне были внесены изменения в правила, согласно которым собственники квартир, отключившие централизованное отопление и перешедшие на газовые котлы, могут не платить за тепло внутри своего помещения, но должны платить за отопление, потраченное на содержание общего имущества собственников, в состав которого, как напомнил Развожаев, входят лестничные площадки, сами лестницы, коридоры, тамбуры, холлы и вестибюли подъезда, не принадлежащие отдельным собственникам.

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Вместе с тем, Развожаев назвал неприемлемым решение ГУПС «Севтеплоэнерго» сделать перерасчет потребителям сразу за 10 месяцев. Он отметил, что в Севастополе большинство помещений общего пользования вообще не имеют отопительных приборов. «Поэтому дал поручение обратиться за разъяснениями в Министерство строительства и ЖКХ РФ. В любом случае, такое начисление требует инвентаризации всего общедомового имущества, где действительно есть отопление, сверка расчетов и только потом, после объяснения людям — начисление, и точно не за год сразу», — подчеркнул врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

https://www.instagram.com/p/B53ZPM7AZeP/

Под «крылатым выражением» министра иностранных дел России глава Севастополя, судя по всему, имел ввиду знаменитую фразу, брошенную Сергеем Лавровым 11 августа 2015 года на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Саудовской Аравии. Думая, что микрофон выключен, Лавров два слышным голосом произнес «дебилы», после чего добавил ещё одно более крепкое слово.