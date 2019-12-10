Берлин, , 12:13 — REGNUM В 2019 году немецкая автокомпания BMW оказалась самым привлекательным работодателем для молодых специалистов в своем сегменте, говорится в исследованиях организации Universum. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Кроме того, немецкую автокомпанию часто рассматривают в качестве своей будущей работы IT-специалисты. Так, BMW оказалась на четвертой строчке среди самых желанных работодателей в IT сфере после таких гигантов, как Google, Microsoft и Apple.

Исследование показало, что важным стимулом для будущих и существующих сотрудников компании является эмоциональная привлекательность машин BMW Group.

Член совета директоров по персоналу и директор по трудовым отношениям в BMW AG Илка Хорстмайер сообщил, что для марки важно быть очень привлекательным работодателем.

«Мы успешно формируем устойчивую модель автотранспорта будущего ‑ и это делает нас более привлекательными в качестве работодателя. Но мы, конечно, не почиваем на лаврах», — добавил он.

Исследование проводилось на основе опроса 240 тыс. студентов из 12 известных высших учебных заведений.

Напомним, с начала 2020 года компания BMW собирается поднять в России стоимость почти всех моделей в среднем на 2%. Причиной такого решения немецкой компании стало планируемое подорожание в РФ утилизационного сбора в 2020 году.

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