Самара, , 12:11 — REGNUM Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре планируют открыть 30−31 декабря текущего года. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети.

Напомним, что строительство моста с шести полосной дорогой находится на завершающей стадии. Общая протяженность трассы на Фрунзенском мосту, который свяжет центр города с жилыми районами, расположенными на другом берегу реки Самара, составляет 2,67 км.

Предполагается, что новый мост разгрузит существующий мост на улице Главной.