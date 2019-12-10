Москва, , 12:04 — REGNUM Владельцев недвижимости, в которых работают аптеки, в нарушение закона отпускающие сильнодействующие препараты без рецепта, следует лишать имущества. Об этом 10 декабря заявил депутат Московской городской думы Евгений Герасимов («Единая Россия») на круглом столе в законодательном собрании столицы.

По его словам, проблема безрецептурной продажи лекарственных препаратов для наркозависимых остро стоит для Москвы. К такому выводу депутат пришёл во время предвыборной кампании, когда общался с населением. Поэтому Герасимов предложил активнее наказывать виновников безрецептурной продажи определённых лекарств.

«Кунцево моё любимое — там с одной аптекой настоящий кошмар. Штраф пусть будет от двух миллионов. Но с моей точки зрения это малые возможности прекратить это дело. Я считаю, у аптек есть собственник, иногда в аренду сдаётся помещение и нужно собственника лишать собственности. С таким законом мы должны выходить. Если торгуешь наркотиками, то собственника лишать собственности. У меня такое предложение», — сказал Герасимов.

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