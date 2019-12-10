Москва, , 11:42 — REGNUM Вокруг конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы», которая началась 10 декабря в Москве, разворачивается скандал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Дмитрий Болкунец.

По словам эксперта, в сфере российско-белорусских отношений нарекания возникли в том числе к организации мероприятия. На проведение конференции выделали 19 млн рублей. Однако к тому, как потрачены средства, есть замечания.

«Там принимает участие 500 участников. Бюджет — 19 млн рублей, то есть почти 10 тысяч рублей на одного человек. При этом в закупочной документации указано, что конференция проходит три дня, а по факту один. Первый и последний день — заезд и отъезд», — сказал Болкунец.

Однако главный скандал вокруг конференции связан не с сомнительным расходованием средств. Ряд экспертом в сфере российско-белорусских отношений не были допущены к участию в мероприятии, причём по политической причине. Эксперты, которым закрыли доступ на конференцию, нелояльно относятся к белорусскому руководству, отметил Болкунец.

Политолог отметил, что это решение было принято помощником госсекретаря Союзного государства, главным редактором журнала «Союзное государство» Еленой Овчаренко. При этом госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота не был поставлен в известность о происходящих событиях и отсеве экспертов по принципу лояльности.

Болкунец также сообщил, что это не первый случай, когда для экспертов, которые имеют свои взгляды на развитие Союзного государства, не допускают до участия в подобных мероприятиях. Он пояснил, что все недопущенные эксперты были сторонниками Союзного государства, однако их взгляды на его развитие не понравились организаторам.

«Очевидно, что подобные действия вносят непонимание в то, как развивается Союзное государство, и подрывают доверие к институту Союзного государства. Действия чиновников считаю дискредитацией Союзного государства. Считаю, что такие чиновники должны покинуть свои посты», — сказал Болкунец.

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