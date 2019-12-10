Москва, , 11:39 — REGNUM Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году в пределах инфляции. Об этом сообщил 10 декабря журналистам заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин.

По его словам, авиабилеты будут постепенно дорожать, как и в минувшие годы, в зависимости от инфляции и спроса, но оснований для существенного роста нет.

«Оснований нет», — заявил Голомолзин в кулуарах конференции «Рынок транспортных услуг».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта предупредили о росте цен на перевозки из-за увеличения издержек авиакомпаний. Перевозчики несут убытки, при этом они не получили обещанную правительством компенсацию за скачок цен на топливо в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году