Москва, , 12:43 — REGNUM Четыре субъекта Северо-Кавказского федерального округа — Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Ставропольский край — отстают в реализации программы переселения людей из аварийного жилья. Об этом сегодня, 10 декабря, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по национальным проектам и стратегическому развитию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства РФ.

«К началу ноября показатели по переселению были перевыполнены в три раза. Но это произошло за счёт тех регионов, которые ответственно подошли к делу. Как всегда, ситуация пёстрая. По состоянию на 1 декабря в 10 субъектах страны реализация программ расселения даже не начиналась», — сказал Медведев.

В число отстающих, помимо названных регионов СКФО, также вошли Алтай, Тува, Забайкальский край, Тамбовская, Тверская и Еврейская автономная области.

Какие-то из этих субъектов, по словам премьера, «действительно сложные, там есть проблемы разные — и финансовые, и другие», а в некоторых случаях «ситуация вполне стандартная по финансовым условиям», и тем не менее там тоже имеются проблемы с реализацией программы, отметил председатель правительства.