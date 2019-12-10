Уфа, , 11:36 — REGNUM Республиканский лицей-интернат для одарённых детей в области математики и IT-технологий откроется в Башкирии в следующем году. Об этом 10 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров в своем ежегодном послании.

«Я уже дал министру распоряжение», — сообщил Хабиров.

По его словам, идея открытия математической школы в республике принадлежит двум известным педагогам Михаилу Саханевичу и Александру Столярову.

Радий Хабиров также отметил, что в Башкирии в течение пяти лет будут построены 60 школ на 45 тысяч мест.

Напомним, что сегодня глава Башкирии Радий Хабиров обратился с ежегодным посланием к законодательному собранию и жителям Башкирии.