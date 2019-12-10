Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Американский производитель автомобилей класса «люкс» Cadillac решил прекратить производство седана Cadillac CT6 в США. Об этом сообщается на портале Yahoo.

Остановка производства повлечёт за собой сокращение 814 сотрудников. Однако представители автокомпании заверяют, что работникам будут предлагаться альтернативные рабочие места.

Выпущенный в 2016 году CT6 с самого начала заслужил репутацию противоречивой модели. С одной стороны у него красивый дизайн, но с другой — совершенно неуместные технические характеристики. Например, в начальной версии авто установлен мотор рабочим объёмом 2 л — это очень мало для данного класса машины. Кроме того, такой двигатель не соответствует высокой стоимости модели.

Позже на авторынке появилась рестайлинговая модель CT6-V, оснащенная 4,2-литровым мотором. Однако и она пользовалась слишком низким спросом.

При этом производство CT6 продолжается в Китае. Там роскошный седан все еще востребован.

Напомним, изначально производство Cadillac CT6 должно было прекратиться в июне нынешнего года. Однако компания попыталась дать ещё один шанс седану. Производство автомобиля было продлено до конца 2020 года.

Напомним также, что в сентябре 2019 года компания Cadillac представила рестайлинговый седан Cadillac CT-4 с новейшей системой безопасности. Предусмотрено пять модификаций нового авто: Luxury, Luxury Premium, Sport и CT4-V.

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