Иерусалим, , 11:10 — REGNUM Израильская авиакомпания El Al Israel планирует начать осуществлять прямые рейсы в Австралию, об этом 10 декабря сообщает Reuters.

По данным журналистов, первые полеты должны начаться в мая 2020 года, это станет самым продолжительным полетом для самолетов авиакомпании — длительность перелета превысит 16 часов, а обратный рейс — из Австралии в Израиль — составит порядка 18 часов.

Целью указанного нововведения стало стремление избавиться от пересадок при полете в Австралию, что углубит деловые, политические и, конечно же, туристические связи между странами.

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