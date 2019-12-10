Москва, , 10:59 — REGNUM В России количество работающих граждан, получающих «чёрные» зарплаты и не выплачивающие налоги, оценивается в 13 млн человек, это 18% рабочей силы в стране. Такие данные агентства «Национальные кредитные рейтинги» публикует РБК.

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В результате из-за теневой занятости госбюджет ежегодно недополучает 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, это почти 3% ВВП.

По данным ФНС, тех, кто платит НДФЛ, насчитывается 58,9 млн человек. При этом около 25% трудовых доходов российских граждан невидимы государству.

Как сообщает ИА REGNUM, согласно данным Росстата, в России насчитывается 72,3 млн работающих граждан.

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