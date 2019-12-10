Сеул, , 11:00 — REGNUM Северокорейская авиакомпания Air Koryo увеличила число рейсов между российским городом Владивосток и Пхеньяном. Об этом KBS со ссылкой на сайт Международного аэропорта Владивостока.

Согласно опубликованным данным, компания увеличила число авиарейсов с двух до пяти в неделю. Известно, что после 22 декабря число авиарейсов между Владивостоком и Пхеньяном сократится до одного.

Причины увеличения числа рейсов не указываются, однако, предполагается, что это может быть связано с истечением срока депортации северокорейских рабочих.

По официальным данным за 2017 год, в России находилось около 30 тыс. северокорейских рабочих, однако к концу 2018 года их число сократилось до 10 тыс. человек.

Согласно резолюции СБ ООН, принятой в декабре 2017 года, каждая страна — член ООН должна к концу текущего года выслать из страны северокорейских мировых мигрантов. Известно, что резолюция была принята в ответ на ракетные испытания КНДР, а также с целью перекрыть поток средств, используемых для ядерных разработок.