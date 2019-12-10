Казань, , 10:55 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил банкротный иск к АО «Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова» — участнику проекта по созданию тяжёлого беспилотника «Альтаир» для нужд Минобороны РФ. Иск пока не принят к производству, дата слушаний не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление подало московское ООО «Нанотехнологический центр композитор» 9 декабря 2019 года. Сумма претензий — 1 646 933,06 рубля.

В июле 2019 года ООО взыскало с объединения отдельным иском более 1,219 млн рублей основного долга и неустойку. Основанием спора стали нарушения условий контракта от февраля 2017 года. В нём речь шла о поставке товара «в рамках исполнения государственного контракта от 26.11.2014 года №1 418 187 340 501 010 352 177 152/6645 для нужд министерства обороны». В октябре решение суда устоялось в вышестоящей инстанции.

Напомним, ранее Минобороны РФ взыскало с казанского бюро неустойку по одному из госконтрактов. Решением суда истцу присудили выплату 4,6 млн рублей. До этого компания попала в медиаповестку республики в связи с уголовным делом в отношении теперь уже бывшего гендиректора бюро. Весной 2018 года он стал фигурантом уголовного дела по мошенничеству и нецелевым тратам средств бюджета.

Минобороны взыскало неустойку с разработчика беспилотника «Альтаир»

Для справки: бюро ведёт свою историю с 1959 года.