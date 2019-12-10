Ташкент, , 10:51 — REGNUM Согласно статистике, в Узбекистане выращивается более 21 миллиона тонн плодоовощной продукции в год, из этого объема экспортируется лишь 1,5 миллиона тонн. Это говорилось на совещании с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Это объясняется тем, что в структуре экспорта низка доля продукции, востребованной и способной конкурировать на внешнем рынке. Наблюдается низкая урожайность садов и виноградников. К примеру, за рубежом с одного гектара интенсивных садов получают 70−100, а по некоторым видам фруктов — до 130 тонн урожая, а в Узбекистане этот показатель составляет 10−30 тонн, в садах и виноградниках традиционного типа — 4−5 тонн», говорилось на совещании.

На мероприятие указывалось на недостаточное внимание маркетингу, изучение рыночной конъюнктуры, отсутствует взаимодействие между дехканами, перерабатывающими предприятиями и экспортерами.

«Земледельцы размещают культуры без тщательного планирования и в результате затрудняются реализовать урожай, а экспортеры — приобрести продукцию. Это негативно влияет на выстраивание долгосрочного партнерства с зарубежными импортерами», отмечалось на совещании.

Сообщалось, что в Узбекистане организован 31 агрологистический центр по сортировке, упаковке, переработке и экспорту продукции «однако нехватка оборотных средств и перебои в снабжении вынуждают большинство из них работать только в сезон, их мощности загружены лишь на 10−15 процентов».

В связи с этим министерству сельского хозяйства, министерству инвестиций и внешней торговли президентом поручено принять меры по диверсификации выращиваемых культур на основе глубокого анализа объемов, видов, качества и экспортного потенциала культур в каждом районе.

Глава Узбекистана отметил, что «в этом процессе первостепенное значение имеют создание высокоурожайных плантаций на неиспользуемых землях, на месте непродуктивных садов и виноградников, выращивание и расширение экспорта плодоовощной продукции, отвечающей требованиям внешнего рынка».

Ранее член Экологической партии Узбекистана Абу-Али Ниязматов предложил благоустроить голые склоны гор, засадив их засухоустойчивыми деревьями, такими как грецкий орех, фисташка, миндаль и другими. По его мнению, это поможет создать более благоприятный экологический фон, повысить экспортный потенциал страны, а также укрепить почвы