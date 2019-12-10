Сеул, , 10:43 — REGNUM Общественные организации Южной Кореи увеличили объемы закупок экологически чистых автомобилей, в том числе машин на водородном топливе. Об этом 10 декабря сообщает Yonhap.

Вся эта кампания по закупке экологически чистого транспорта в Южной Корее связана с новым движением, которое направлено на сокращение использования ископаемого топлива. По данным министерства торговли, промышленности и энергетики страны, в этом году на долю экологически чистых автомобилей пришлось около 70% от всех авто, приобретенных общественными организациями.

Данные опроса, проведенного в 211 учреждениях Южной Кореи, показали, что организации закупили в 2019 году свыше 4000 электрокаров и автомобилей на водородном топливе.

Напомним, в октябре 2019 года общее количество электромобилей, проданных в Южной Корее, достигло 83 000 единиц. В 2016 году этот показатель составлял 11 000 единиц. Количество автомобилей на водородных топливных элементах также выросло почти до 4000 единиц, в отличие от менее чем 100 единиц в 2016-м. Южная Корея планирует установить около 1200 станций заправки водородом по всей стране к 2040 году.

Читайте также: В Южной Корее стартовало производство обновленного минивэна Kia Ray