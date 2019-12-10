Москва, , 10:30 — REGNUM Жителей России больше всего волнует рост цен на услуги ЖКХ (48%) и на товары и услуги (47%). Такие данные приводит «Коммерсант», ссылаясь на данные октябрьского ФОМ «Георейтинг».

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Также граждан беспокоит ситуация в сфере здравоохранения (34%), состояние дорог и ситуация на них (15%) и в сфере образования (11%).

Чаще всего на рост цен на услуги ЖКХ жалуются жители Удмуртии (67%) и Югры (64%), на рост цен на товары и услуги — жители Камчатки (66%), Воронежской (63%) и Саратовской областей (60%).

Как сообщало ИА REGNUM, самая насущная проблема для жителей России — высокие цены на услуги ЖКХ, считает почти половина опрошенных (46%).

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