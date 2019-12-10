10 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Из министра и крупного бизнесмена Михаил Абызов превратился в фигуранта уголовного дела. И хотя его активы освободили от ареста, наложенного по ходатайству следователя, точку в деле ставить рано.

Анастасия Степанова, , 10:26 — REGNUM Российский миллиардер Виктор Вексельберг попытался оспорить устную договорённость с бывшим министром «Открытого правительства», а ныне фигурантом уголовного дела о выводе многомиллиардных активов за пределы страны Михаилом Абызовым. Российский суд иск не принял, но из дела стало известно, что в коммерческом подразделении Высокого суда правосудия Британских Виргинских островов Восточно-Карибского Верховного суда рассматривается экономический спор с теми же участниками, и в нём речь идёт о неких убытках, совместном бизнесе и устном соглашении. ИА REGNUM выясняло, о чём же спорят опальный министр и фигурант списка Forbes.

Михаил Абызов Kremlin.ru

Предыстория

Михаил Абызов до того, как стать министром «Открытого правительства» в 2012 году, был председателем совета директоров инжинирингового АО «Группа Е4», созданного в 2006 году. Последнее входило в состав бизнес-группы RU-COM. В 2010—2014 годы группа была в числе крупнейших в России, работавших на строительстве объектов энергетики. В проектах своего сегмента доля компании доходила до 17%. Проблемы у неё начались в 2014 году — «из-за общего ухудшения экономической ситуации в стране». Компания не смогла обслуживать кредиты, вынуждена была расторгнуть ряд контрактов.

А уже в конце 2016 года АО стало банкротом. К тому моменту акционерами общества числились четыре фирмы с Кипра, одну из которых СМИ связывали с Абызовым.

На сегодня процедура конкурсного производства продолжается, идёт формирование конкурсной массы для расчётов с кредиторами. Михаила Абызова, несмотря на то, что он вышел из топ-менеджеров ЗАО, уже три кредитора требуют совместно ещё с двумя представителями руководства фирмы привлечь к субсидиарной ответственности на сумму свыше 34 млрд рублей.

Экс-министру Абызову выставили счёт на 34 млрд рублей

Уголовное дело

В марте 2019 года Абызов, который пост министра покинул за год до этого, когда должность была реорганизована, стал фигурантом уголовного дела.

Первое дело возбудили по статье о создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а позднее к нему добавилось хищение и вывод активов на более чем 4 млрд рублей. Следствие считает, что Абызов в 2011—2014 годы, будучи «бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций», создал и возглавил преступное сообщество. В деле ещё пятеро фигурантов. 4 млрд рублей, по мнению следователей, были похищены через мошенничество и были выведены за пределы страны. Деньги принадлежали производителям электроэнергии в Новосибирской области и Алтайском крае — ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети».

Абызов вину не признал, но суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил экс-министра под арест, который ему позднее продлили до 25 января 2020 года.

В качестве обеспечения по делу было арестовано имущество фигуранта на сумму более 1 млрд рублей, а также 50 участков, жилая и нежилая недвижимость, доли в компаниях. Под арест попал и личный счёт несовершеннолетнего сына Абызова, который покинул Россию после начала скандала и был увезён в США. 9 декабря 2019 года Московский городской суд отменил арест имущества.

Мосгорсуд отменил арест имущества экс-министра Абызова

Спор с Вексельбергом

Параллельно с расследованием уголовного дела у экс-министра есть спор с миллиардером из списка Forbes Виктором Вексельбергом. Из материалов российского суда известно, что «на рассмотрении коммерческого подразделения Высокого суда правосудия Британских Виргинских островов Восточно-Карибского Верховного суда находится экономический спор, первоначально возникший между иностранными юридическими лицами». В ходе этого спора Абызов заявил к Вексельбергу требование «о возмещении ущерба и убытков». Сумма неизвестна, но сообщается, что экс-министр убытки обосновал неисполнением второй стороной неких «обязательств, предусмотренных устным соглашением от 2006 года». Это соглашение, по сведениям из материалов суда, было заключено «в отношении организации совместного бизнеса в сфере электроэнергетики».

Базовое соглашение Вексельберг и пытался оспорить в российском суде, указывая, что речь шла об устном соглашении. Он просил признать его незаключённым. Суды России отказали в принятии иска и указали заявителю на то, что фактически иск направлен на оспаривание сделки, ставшей предметом спора другого суда, и не может быть «предметом рассмотрения в отдельном производстве».

О судьбе дела в иностранном суде пока неизвестно.