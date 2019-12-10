Вашингтон, 10 декабря 2019, 10:07 — REGNUM «Чистейшей выдумкой» назвал проект бюджета, ранее представленный президентом Ирана Хасаном Рухани, журналист Бобби Гош в статье для издания Bloomberg.
По словам журналиста, все уверения Рухани в том, что другие секторы экономики смогут компенсировать спад в нефтяном секторе, заслуживают такого же доверия, как детские сказки.
Напомним, согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2019 финансовом году ВВП Ирана сократится на 9,5% — в более худшем положении окажутся только Ливия и Венесуэла.
Общий уровень инфляции в Иране составил 47,2% за последние 12 месяцев до октября 2019 года. Экспорт иранской нефти, крупнейшего источника иностранной валюты, сократился на 70%.
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