Вашингтон, , 10:07 — REGNUM «Чистейшей выдумкой» назвал проект бюджета, ранее представленный президентом Ирана Хасаном Рухани, журналист Бобби Гош в статье для издания Bloomberg.

«Во всех проектах бюджетов вы встретите множество благих пожеланий. Правительства всегда хотят поддержать надежды собственных граждан, особенно тогда, когда страна переживает сложный период. Однако проект бюджета, обнародованный на прошедших выходных президентом Ирана Хасаном Рухани, похоже, является чистейшей выдумкой», — говорится в статье.

По словам журналиста, все уверения Рухани в том, что другие секторы экономики смогут компенсировать спад в нефтяном секторе, заслуживают такого же доверия, как детские сказки.

Напомним, согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2019 финансовом году ВВП Ирана сократится на 9,5% — в более худшем положении окажутся только Ливия и Венесуэла.

Общий уровень инфляции в Иране составил 47,2% за последние 12 месяцев до октября 2019 года. Экспорт иранской нефти, крупнейшего источника иностранной валюты, сократился на 70%.

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