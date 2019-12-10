Москва, , 09:58 — REGNUM Рубль на подъёме в последние дни, что связано, прежде всего, с позитивом на рынке нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Страны ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи ещё на 0,5 млн баррелей в сутки для преодоления избытка предложения чёрного золота. Это привело к росту цены Brent c $61 к $ 64,20. Соответственно, и пара доллар/рубль снизилась до 63,60 — ноябрьского минимума.

В то же время к 10 декабря ралли нефти практически прекратилось, исчерпав указанный фактор. В свою очередь и рубль подошёл к сильному техническому рубежу 63,40−63,50 руб./доллар.

В течение дня не предполагается значимых событий, воздействующих на котировки российской валюты. Поэтому сегодня можно ожидать приостановки укрепления рубля. Наиболее вероятный диапазон — 63,40 — 63,80 руб./доллар», — полагает эксперт.

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