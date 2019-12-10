Петропавловск-Камчатский, , 10:10 — REGNUM Жители Камчатки в социальных сетях выражают недоумение по поводу участия их региона в программе льготного ипотечного кредитования под 2% годовых. Купить квартиру по такой программе можно только на первичном рынке или на стадии строительства дома. А на Камчатке новостроек нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Дальневосточники возмущены избирательностью ипотеки под 2%

Посетитель соцсети Камчатки «Сейчас зашёл на сайт АО «Банк.Дом, РФ». Там есть все дальневосточные регионы, кроме Камчатки. Ну, как так?».

Посетитель соцсети Камчатки «На Камчатке нет новостроек. На какой сайт недвижимости камчатский не зайди — ни одной новостройки. В других-то регионах, в Хабаровске, Владивостоке дома строятся, ситуация куда приятней».

Посетитель соцсети Камчатки «Программа должна работать для всех дальневосточников! В таком виде — несправедливо!».

Посетитель соцсети Камчатки «Сейчас кто себе гектаров в хороших местах набрал, те и возьмут ипотеку под 2%. Остальные опять «побреются». Никто тут под вулканами строить жильё не будет. Да ещё и 20% — первоначальный взнос. Где взять?».

Ранее, в октябре 2019 года, глава Минтруда РФ Максим Топилин раскритиковал руководство Камчатского края за то, что в регионе не работает льготная ипотечная программа для многодетных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что в рамках льготной ипотечной программы для дальневосточников (под 2% годовых) будет выдано 147 тыс. кредитов на общую сумму в 450 млрд рублей. Однако в регионах ДФО программу критикуют. Сахалинцы, например, возмущены избирательностью программы и считают, что она должна быть доступна всем дальневосточникам, а не только молодым семьям и получателям ДВ-гектаров.

Программой предусмотрено, что льготный кредит выдаётся для приобретения жилья в новостройках, на вторичном рынке квартиры можно покупать только в сельской местности. Также льготный кредит могут получить обладатели «дальневосточного гектара» для строительства дома.