Петропавловск-Камчатский, 10 декабря 2019, 10:10 — REGNUM Жители Камчатки в социальных сетях выражают недоумение по поводу участия их региона в программе льготного ипотечного кредитования под 2% годовых. Купить квартиру по такой программе можно только на первичном рынке или на стадии строительства дома. А на Камчатке новостроек нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Ранее, в октябре 2019 года, глава Минтруда РФ Максим Топилин раскритиковал руководство Камчатского края за то, что в регионе не работает льготная ипотечная программа для многодетных семей.
Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что в рамках льготной ипотечной программы для дальневосточников (под 2% годовых) будет выдано 147 тыс. кредитов на общую сумму в 450 млрд рублей. Однако в регионах ДФО программу критикуют. Сахалинцы, например, возмущены избирательностью программы и считают, что она должна быть доступна всем дальневосточникам, а не только молодым семьям и получателям ДВ-гектаров.
Программой предусмотрено, что льготный кредит выдаётся для приобретения жилья в новостройках, на вторичном рынке квартиры можно покупать только в сельской местности. Также льготный кредит могут получить обладатели «дальневосточного гектара» для строительства дома.