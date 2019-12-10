Уфа, , 09:59 — REGNUM Центр управления регионом появится в Башкирии. Об этом 10 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров в своем ежегодном послании.

По его словам, данная структура будет собирать и анализировать информацию. Кроме этого центр будет круглосуточно принимать оперативные решения, касающиеся всех сфер жизни Башкирии.

Помимо этого, специалисты центра будут моделировать и прогнозировать социально-экономическую ситуацию в регионе.

Отмечается, что новая структура начнет работу в следующем году.

Напомним, что сегодня глава Башкирии Радий Хабиров обратился с ежегодным Посланием к законодательному собранию и жителям республики.