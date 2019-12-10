Москва, , 09:52 — REGNUM В Москве со дня запуска (21 ноября) МЦД-1 и МЦД-2 совершено около 8 миллионов поездок, сообщили в Стройкомплексе.

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Так, по МЦД-1 «Одинцово — Лобня» зафиксировано около 3,8 млн поездок, по МЦД-2 «Подольск — Нахабино» — 4,2 млн поездок.

Стоит отметить, что проезд по МЦД с 25 ноября по 8 декабря включительно был бесплатным. Это было сделано для отладки билетной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров (МЦД) президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

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