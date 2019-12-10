Чебоксары, , 10:10 — REGNUM В Арбитражный суд Чувашии поступило заявление ипотечной корпорация республики, которая судится с региональной контрольно-счётной палатой (КСП). Причиной стало представление, вынесенное КСП по итогам контрольных мероприятий. В представлении, в частности, речь идёт об изменении устава корпорации и положения о премировании сотрудников, вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемой недвижимости и возмещении более 7,7 тыс. рублей ущерба за ресторанные услуги в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» обратилось в суд с заявлением к КСП о признании незаконным представления от 23 сентября 2019 года. Оно было вынесено по итогам контрольного мероприятия.

Согласно документу, контрольно-счётная палата предложила заявителю рассмотреть представление и принять меры по устранению ряда выявленных недостатков и нарушений. В частности, КСП предложила привести в соответствии с уставом и законодательством положения об общем собрании акционеров, о ревизионной комиссии, генеральном директоре и наблюдательном совете, а также разработать и утвердить «в установленном порядке положение о премировании работников общества в зависимости от достижения (выполнением) плановых показателей производственной и экономической эффективности деятельности» ипотечной корпорации.

По данным КСП, порядок премирования руководящим сотрудникам от 1 июня 2016 года «отнесен на усмотрение генерального директора и не увязан с фактическим достижением (выполнением) плановых показателей деятельности» общества.

«Так, в 2017 году по девяти приказам произведена выплата единовременных премий руководству общества, не связанных с выполнением производственных показателей, на общую сумму 1 014,7 тыс. рублей, в 2018 году по 14 приказам — 1 888,9 тыс. рублей», — говорится в отчёте о проведении контрольных мероприятий.

В то же время плановые показатели производственной деятельности в натуральном выражении, установленные минстроем Чувашии на 2017−2018 годы, ипотечной корпорацией не выполнены, отмечают в КСП: в 2017 году план по вводу жилья выполнен на 44%, по объему освоения капитальных вложений в 2017 и 2018 годах — на 95%. В результате контрольных мероприятий установлено также, что доходы собственника от участия в уставном капитале хозяйствующего общества в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизились на 2 241,1 тыс. рублей, или на 71,7%: в 2017 году в республиканский бюджет Чувашии перечислено 3 126,9 тыс. рублей дивидендов по акциям, принадлежащим государству, в 2018 году — 885,8 тыс. рублей.

Кроме того, по итогам проверки контрольно-счётная палата предложила провести работу «по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимого имущества, а также по капитальным вложениям в объекты незавершенного строительства», стоимость которых превышает 16,9 млн рублей.

Также КСП предложила в представлении «рассмотреть вопрос о возмещении ущерба» «по оплате ресторанных услуг». Согласно документу, речь идёт о расходах в ходе служебной командировки в Санкт-Петербург.

«Рассмотреть вопрос о возмещении ущерба, причиненного обществу, в сумме 7 750 рублей по расходам, произведенным подотчётным лицом за счёт средств общества, в ходе служебной командировки по оплате им ресторанных услуг по питанию (авансовый отчет от 15.10.2018 №58)», — говорится, в частности, в документе.

Дело принято в производство.

Суд привлёк к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельного требования, минюст и минстрой Чувашии. Предварительное судебное заседание назначено на 25 декабря.