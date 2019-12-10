Амстердам, , 09:35 — REGNUM Голландская прокуратура в районном суде г. Маастрихт потребовала чтобы две компании, которые нелегально поставляли в Иран составляющие для газовых турбин, выплатили государству шесть миллионов евро.

Речь идёт о компании из г. Венло и о немецкой компании, которые с 2008 по 2010 г. поставляли товары в Иран. Ранее директор голландской компании вместе с ещё двумя подозреваемыми был осуждён на тюремный срок в один месяц и принудительные работы. Прокуратура настаивала на тюремных сроках до трёх лет, однако суд не пошёл навстречу этому требованию, поскольку подозреваемые уже десять лет дожидаются решения своего дела.

Теперь прокуратура требует, чтобы обе компании выплатили голландскому государству полученную благодаря нелегальным сделкам прибыль. По мнению прокуратуры, компании в течении двух лет на этих сделках заработали 5.940.398,34 евро. Большая часть требуемой суммы приходится на долю немецкой компании. Голландская компания должна будет выплатить 644.000 евро.

В 2008 г. компании запросили лицензию на экспорт в Иран составляющих для газовых турбин, но получили отказ.