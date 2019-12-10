Хабаровск, , 09:49 — REGNUM По данным ЦБ РФ, жители Хабаровского края в 2019 году стали чаще брать в долг у банков. Закредитованность превысила среднюю по Дальнему Востоку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Закредитованность жителей края в 2019 году выросла на 20% по сравнению с прошлогодними показателями. На фоне сокращений на крупных производствах, банкротства крупных компаний жители стараются сохранить привычный уровень жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае дорожает жильё. По данным исследования ЦИАН, рост за два года составил 21%.